Nissan создал самый совершенный ДВС на планете

Как уверяют инженеры компании Nissan, им удалось достичь теплового КПД на уровне 50% благодаря системе e-POWER следующего поколения. Для справки: сейчас средний для автомобильной промышленности показатель теплового КПД составляет только 40%.

В чем секрет такого прорыва? Транспортные ДВС проектируются, чтобы обеспечивать высокую производительности при максимально широком диапазоне оборотов. А вот мотор системы Nissan e-POWER будет «молотить» со сторого определенной частотой, так как его задача — выполнять роль генератора. Соответственно, рабочие оборототы ограничены наиболее эффективным диапазоном.

Кроме того, для достижения 50-процентного теплового КПД компания Nissan разработала концепцию под названием STARC. Последняя подразумевает усиление потока топливовоздушной смеси, которая всасывается внутрь цилиндра, что позволяет воспламенять сильно обедненную топливно-воздушную смесь при высокой степени сжатия (в обычном двигателе существуют ограничения на сильное обеднение смеси).

Когда рекордный ДВС появится на серийных моделях, не сообщается. Между тем, марка Nissan вдобавок пообещала, что новейший электрический кроссовер Ariya должен стать лучшим «паркетником» японской марки по аэродинамике.