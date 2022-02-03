Tesla отзывает более 800 000 неисправных электромобилей

Сообщается об отзыве 817 143 электромобилей Tesla, выпущенных в период с 2017 по 2022 год. В релизе ведомства говорится о том, что под отзывную компанию попали модели Model S и Model X 2021—2022 годов выпуска, Model 3 2017—2022 годов выпуска и Model Y 2020—2022 годов выпуска. Отзыв потребовался из-за ошибки срабатывания сигнала ремня безопасности.

Оказалось, что звуковой сигнал, сообщающий о непристегнутом ремне безопасности, может иногда не срабатывать при движении транспортного средства. NHTSA утверждает, что для решения этой проблемы компания Tesla разработает специальное обновление для ПО своих электромобилей. С его помощью «баг» с ремнем будет ликвидирован. Как будет (и будет ли) реализована отзывная компания Tesla в России не сообщается.