Яд комфорта: эволюция автомобилей убивает людей

Современный автомобиль, став неотъемлемой частью нашей суматошной жизни, уже давно достиг разумного предела комфорта и скорости перемещения в пространстве. Однако для стимулирования спроса, автопроизводители старательно внедряют в свои машины любые технологии, которые, по их мнению, сумеют увеличить продажи.
Естественно, что речь идет об информационно-развлекательных технологиях и технологиях комфорта. Сейчас даже бюджетную машину трудно представить без наличия в ней минимум одного монитора, на который выводится огромное количество информации. Причем, не только той, что необходима для безопасного вождения.
Автомобиль начинает наполняться информационно-развлекательными технологиями. Интернет и визуальный контент уже давно занимают ум и внимание водителя сильнее, чем… вождение. Но ведь для того, чтобы управлять машиной, необходимо концентрироваться на этом процессе, анализировать обстановку, контролировать себя и транспортное средство, формировать план действий на каждое мгновение нахождения за рулем.
И это при том, что современные т/с могут ехать быстро и даже очень. И вдруг в машине появляется один цифровой монитор, второй и даже третий. Джойстики, клавиши. И, конечно, сложные интерактивные меню, больше характерные для умных гаджетов.
Одновременно водителя старательно расслабляют системы климат-контроля, вентиляции сидений и массажа. А суперсовременные ассистенты активной безопасности и элементы системы автономного вождения позволят еще меньше обращать внимание непосредственно на вождение. В результате в машине становится все больше признаков домашнего кабинета, нежели инструмента для перемещения в пространстве. Яд комфорта медленно проникает в беззащитную душу автовладельца, делая его рабом технологий, способным потреблять, но не готовым прикладывать усилия.
Да и функция мобильности (то есть — прощай машина) отступает на второй план. Так чем же тогда будет отличаться автомобиль от уютного офиса, где можно комфортно расслабиться или комфортно же поработать? Зачем куда-то перемещаться? Зачем тратить время и усилия на движение, если информация все равно распространяется намного быстрей?
И, увы, эволюция автомобиля в мобильный гаджет может привести к росту информационно-насыщенного комфорта в ущерб непосредственно драйверским характеристикам. А мобильность как таковая начнет утрачивать свою ценность и ей на смену незаметно придет мобильность информационная, для которой уже не нужно перемещаться в реальном мире. Достаточно иметь высокоскоростное подключение к интернету. Понимают ли это автопроизводители?
Наверное, да. Однако тяга к получению прибыли здесь и сейчас не дает им возможности подумать о том, что произойдет через несколько десятков лет. В романе знаменитого фантаста Станислава Лема «Возращение со звезд» описывалась ситуация, при которой человечество настолько сильно и глубоко погрузилось в комфортное существование, что полностью замкнулось в рамках своей планеты, прекратив развитие и утратив возможность творить. Закончилась эта фантазия писателя весьма печально…
Так что автомобиль все таки по-прежнему должен требовать от нас определенных усилий и навыков хотя бы для того, чтобы мобильность пусть и немного, но была заслугой того, кто находится за рулем. И портал «АвтоВзгляд» настоятельно рекомендует по-прежнему разумно управлять автомобилем, не отдавая этот процесс на откуп искусственному интеллекту.