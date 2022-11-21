Яд комфорта: эволюция автомобилей убивает людей

Современный автомобиль, став неотъемлемой частью нашей суматошной жизни, уже давно достиг разумного предела комфорта и скорости перемещения в пространстве. Однако для стимулирования спроса, автопроизводители старательно внедряют в свои машины любые технологии, которые, по их мнению, сумеют увеличить продажи.

Естественно, что речь идет об информационно-развлекательных технологиях и технологиях комфорта. Сейчас даже бюджетную машину трудно представить без наличия в ней минимум одного монитора, на который выводится огромное количество информации. Причем, не только той, что необходима для безопасного вождения.

Автомобиль начинает наполняться информационно-развлекательными технологиями. Интернет и визуальный контент уже давно занимают ум и внимание водителя сильнее, чем… вождение. Но ведь для того, чтобы управлять машиной, необходимо концентрироваться на этом процессе, анализировать обстановку, контролировать себя и транспортное средство, формировать план действий на каждое мгновение нахождения за рулем.

И это при том, что современные т/с могут ехать быстро и даже очень. И вдруг в машине появляется один цифровой монитор, второй и даже третий. Джойстики, клавиши. И, конечно, сложные интерактивные меню, больше характерные для умных гаджетов.