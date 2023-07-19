Кроссовер Voyah Free EVR обучили русскому языку

Известно, что на кириллицу перевели подписи под иконками, ряд команд и описаний, включая информацию о работе силового агрегата и различных систем кроссовера. Все это должно существенно облегчить взаимосвязь водителя с автомобилем.

Те граждане, что уже приобрели Voyah Free EVR, могут обновить бортовой софт, приехав к одному из официальных дилеров марки. Кроме того, вскоре появятся такие же обновления и для других моделей бренда. А еще разработчики планируют интегрировать в «мозги» русифицированную навигацию и ряд развлекательных сервисов.

На самом деле подобный ход выглядит странно. За премиального «китайца» сейчас просят минимум 7 490 000 рублей. Заплатив такие деньги, покупатель вправе требовать понятный ему интерфейс уже на этапе осмотра машины в салоне. Кстати, европейские и японские компании так и делали. Вспомним, например, Nissan Qashqai с головным устройством от «Яндекса». У Volkswagen и Skoda с русским языком тоже было все в порядке. Надеемся, что новые марки учтут их опыт.

Напомним, что Voyah Free EVR предлагают в России с начала года. У него гибридная силовая установка, состоящая из 108-сильного бензинового движка и двух электромоторов. Их суммарная отдача — 693 силы, а запас хода составляет — 674 км.