Объявлены рублевые цены на KIA Rio X

Rio X получил иной дизайн решетки радиатора и переднего бампера. Кроме того, хэтч оснастили задними фонарями оригинальной формы и прилепили к заднему бамперу новую серебристую накладку. Машину украсили также модными сдвоенным наконечником выхлопной трубы, спойлером на двери багажного отсека и черными пластиковыми накладками на двери и колесные арки.

Большинство комплектаций KIA Rio X получили мультифункциональное рулевое колесо с отделкой искусственной кожей, а также разъем USB для пассажиров второго ряда.

Как и у седана Rio, моторная линейка Rio X включает 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный бензиновые двигатели. Они оба, как и раньше на Rio X-Line, могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссиями.

Стоимость самого дешевого Rio X с 1,4-литровым «движком» и МКП начинается от 945 00 рублей. За «автомат» придется доплатить 40 000 рублей. Сочетание 1,6-литров под капотом и «механики» в трансмиссии хэтчбека обойдется в 970 000 рублей. Такая же машина, но с АКП, в салонах дилеров KIA получит ценник на уровне чуть более 1 млн. рублей. Наиболее же дорогая комплектация KIA Rio X оценена в 1,24 млн.