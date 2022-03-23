Итальянские каникулы немецких работяг: российский тест-драйв нового Audi Q3 Sportback

Скепсис — непременный атрибут пессимиста, а сам пессимизм неизбежно вырабатывается просто от жизни в этой стране с этими законами и «спецоперациями». Есть в этой философии и плюсы: пессимист либо прав, либо приятно удивлен. Так вот: Audi Q3 Sportback спровоцировал второй вариант развития событий.
Во-первых, он красив, особенно на фоне нескладного «обычного» Q3, который, возможно, и привычнее, и консервативнее, и удобнее (там точно потолок чуть выше), но «не радует» внешне. Sportback, даром, что до средней стойки почти идентичен, за счет мастерски нарисованного силуэта вызывает сплошь позитивные вибрации в мозгу эстета — да, я причисляю себя к таковым.
Пропорции — на зависть BMW! Баварцы последнее время как-то перегибают и палку, и поверхности, нагромождая много переходов линий и изгибов, в итоге имеют абсолютную эклектику. Audi — другая. Форма чистая, логичная, пропорции настолько выверенные, кажется, что обычная голова с типичным серым веществом такое не просчитает никак. Но вот он, передо мной.
И тут же отмечаю: к этому кузову, да в исполнении S-line, нужно ой как тщательно, методом проб и ошибок, подбирать дизайн колесных дисков. Российское представительство в этом, увы, не преуспело: на тестовом оранжевом Q3 Sportback стояли простоватые пятилучевые диски банального серебристого цвета. Нет: здесь жизненно необходимы контрастные «катки» с черными элементами, как на фотографиях, которые рассылали всем и вся во время премьеры. Тогда образ получается завершенным.
Впрочем, хватит ворчать. Утешаю себя, что на этих дисках хотя бы профиль резины нормальный, не «изолента», так что трясти на стыках не должно… А эстетика — дело сугубо индивидуальное. О вкусах — либо хорошо, либо ничего. Кроме правды.
Интерьер Q3 Sportback — квинтэссенция духа Audi, который явно съездил в отпуск в гости к духу Lamborghini. От немецкого «форшпрунга» остались сенсорные экраны, черная фурнитура, встречающаяся на всех Audi последней декады, до неприличия удобные кресла-ковши с обивкой из искусственной замши и прочие проявления, которыми любителей Audi, вроде бы, не удивить.
Однако я не зря упомянул Lambo — мюнхенские эргономисты явно проходили курс повышения квалификации в Италии: влияние «быков» чувствуется и в компоновке с высокими акцентированными воздуховодами, и в блоке климат-контроля, который, вроде бы, явно не из XXI века, но удобен и приятен глазу и пальцам. А замшевые вставки в тон кузову — ну типичный же приём итальянских оформителей, которым везде нужен колористический перфекционизм.
При всем этом визуальном празднике практичность ни разу не в проигрыше: спереди удобно и дяде Стёпе, и его антиподу, да и на втором ряду диван отнюдь не номинальный, и даже крыша на голову не давит. И багажник в 530 литров прилагается.
Получается практически идиллическая картина. И семь дней регулярных поездок это практически подтвердили… Но все тот же пессимист в голове нашел, за что зацепиться. Прекрасных инженеров Audi подвел их же фанатизм к абсолютной технологичности. За неделю я так и не смог найти в ездовых повадках хоть что-то индивидуальное.
Управляется Q3 Sportback спокойно и по-арийски точно. Подвеска настроена мастерски: и на откровенно провокационных стыках не пасует, и в поворотах кузов не опрокидывает. А обросшая легендами полноприводная трансмиссия quattro довершает безупречный образ.
Так в чем же промах точного немецкого расчета? В тотальном обезличивании автомобиля, как средства доставки эндорфинов в мозг искушенного драйвера. Простым языком — с закрытыми глазами я не отличу Q3 Sportback от того же Tiguan. Они все одинаково безупречны. Тот самый случай, когда все так правильно, аж тошнит…
Впрочем, хулиганские задатки тоже имеются: стоит только перевести режим движения Drive Select в положение Dynamic, как «двусцепленчатый» робот S-tronic начнет подбадривать сочными перегазовками, выхлоп выйдет на правильные нотки, а 170-сильный двухлитровый бензиновый турбомотор покажет, на что способен. На минуточку: это практически тот же мотор, что ставят на Golf GTI, Audi RS3 и десяток других бодрых аппаратов. Только здесь он «придушен» ради ежедневной дорожной рутины. А тяги-то полно: 320 Нм на средней тяжести кузов, да с приятным «коротким» рулём…
Еще одна, несомненно, архиприятная черта этого мотора: его можно недорого (не в кредит, без смс и регистрации) доработать. Комплекты для тюнинга выпускают сотни компаний, и все обещают, что ресурс не пострадает. Но я вам этого не говорил…