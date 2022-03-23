Итальянские каникулы немецких работяг: российский тест-драйв нового Audi Q3 Sportback

Скепсис — непременный атрибут пессимиста, а сам пессимизм неизбежно вырабатывается просто от жизни в этой стране с этими законами и «спецоперациями». Есть в этой философии и плюсы: пессимист либо прав, либо приятно удивлен. Так вот: Audi Q3 Sportback спровоцировал второй вариант развития событий.

Во-первых, он красив, особенно на фоне нескладного «обычного» Q3, который, возможно, и привычнее, и консервативнее, и удобнее (там точно потолок чуть выше), но «не радует» внешне. Sportback, даром, что до средней стойки почти идентичен, за счет мастерски нарисованного силуэта вызывает сплошь позитивные вибрации в мозгу эстета — да, я причисляю себя к таковым.

Пропорции — на зависть BMW! Баварцы последнее время как-то перегибают и палку, и поверхности, нагромождая много переходов линий и изгибов, в итоге имеют абсолютную эклектику. Audi — другая. Форма чистая, логичная, пропорции настолько выверенные, кажется, что обычная голова с типичным серым веществом такое не просчитает никак. Но вот он, передо мной.