В России могут отменить транспортный налог на новые отечественные машины

— В частности, россияне-покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года, — считает Депутат Госдумы Виталий Милонов. Такую мысль законотворца обнаружила RT в копии его обращения на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.

По мнению Миолонова, благодаря уходу из России зарубежных автопроизводителей, отечественная автомобильная отрасль получила шанс увеличить объем производства и сделать качественный скачек на российском рынке. Кроме того, считает депутат, российские автобренды получили возможность расширить экспорт.

Судя по всему, г-н Милонов просто не в курсе, что сейчас на самом деле происходит в российском автопроме. Большинство заводов, чьи иностранные компании-владельцы еще не ушли из России, просто стоят, не имея возможности получать необходимые для сборки комплектующие. Разве что АВТОВАЗ чудовищным напряжением всех сил сумел как-то наладить выпуск нескольких тысяч машин LADA Granta. Да и то, без системы АBS, подушек безопасности и блока ЭРА ГЛОНАСС. Этих машин на весь, пусть даже резко сжавшийся, авторынок России — капля в море.

И в этот момент депутат Милонов предлагает, фактически, стимулировать спрос на отечественные авто с помощью налоговых послаблений. Забавно, но он, похоже, всерьез считает, что склады российских компаний-автодилеров завалены автомобилями, которые никак не хотят продаваться.