В 2023 году россияне купят 1 миллион новых автомобилей

— Свой прогноз объема российского рынка на 2023 год мы основываем на ряде факторов. В частности, мы учитываем планы локальных автопроизводителей, а также ожидаем выхода на отечественный авторынок новых игроков. Серьезную роль продолжат играть поставки в Россию машин по параллельному импорту, а также иным альтернативным схемам. Хотя этот канал ввоза из-за волатильности курсов валют будет терять свою актуальность, — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

АЕБ также сообщил, что российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей за июнь 2023 года вырос на 88,3% по сравнению с июнем 2022-го (на 24 518 единиц) и достиг уровня 52 279 машин.

Кроме того, АЕБ объявил, что теперь будет учитывать в своих отчетах не только данные, поступающие от поставщиков автомобилей на наш рынок, но и информацию АО «ППК», известного на рынке как АО «Электронный паспорт». Таким образом будут публиковаться как данные о продажах новых машин, так и об их регистрациях в ГИБДД.