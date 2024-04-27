Средний возраст автомобилей в России превысил 15 лет

Изучив парк легковых автомобилей в стране, аналитики пришли к выводу, что возраст почти 70% легковушек РФ старше 10 лет. Сейчас эксперты уточнили данные и вывели средний возраст машин в России.

По оценке агентства «Автостат», по состоянию на апрель 2024 года средний возраст легкового ТС в нашей стране превысил полтора десятка лет и составляет 15,2 года. Самыми возрастными ожидаемо являются модели отечественных марок (18,5 лет), которые опережают по «старости» японские (16,4 года) и американские (14,6 года) бренды. А самыми «юными» оказались автомобили из Китая — их средний возраст составляет 6,1 года, что связано с относительно недавним всплеском интереса к технике из Поднебесной среди российских автолюбителей.

Напомним, ранее аналитики группы «Ренессанс страхование» подсчитали, что за последние 5 лет доля легковых машин в возрасте свыше 21 года на российских дорогах выросла вдвое — до 9,65%: дольше всего наши сограждане эксплуатируют автомобили Toyota (27% от всех машин старше 21 года), Honda (24%), Audi (24%), УАЗ (20%) и ГАЗ (18%).