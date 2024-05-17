В России немного выросли продажи автомобилей с пробегом

Российские автолюбители вновь обратили внимание на машины с пробегом. По итогам минувшего месяца спрос на подержанные автомобили вырос как в сравнении с мартом 2024 года, так и с апрелем года прошлого.

По оценке агентства «Автостат», за это время в стране было продано 509,5 тыс. легковых ТС с пробегом — на 1,5% больше, чем в марте 2024-го, и на 2,8% больше, чем в апреле 2023-его. Неоспоримым лидером остается отечественный автопром, вместе с которым в ТОП-5 самых востребованных на вторичном рынке марок входят южнокорейские и японские бренды.

В апреле было продано 127,3 тысяч подержанных LADA, 52,6 тысячи Toyota с пробегом, почти равное количество Kia и Hyundai (29,1 тыс. шт. и 27,3 тыс. шт. соответственно) и 24,1 тысячи бэушных Nissan. По сравнению с прошлым годом, рост продаж показали только LADA (+19,8%), Kia (+3,9%) и Renault (+0,2%) — спрос на модели остальных марок на «вторичке» падает.

Если говорить о моделях, то в прошлом месяце у покупателей самыми популярными машинами с пробегом стали LADA 2107 (12,3 тыс. шт.), LADA 2114 «Самара-2» (10,8 тыс. шт.), Kia Rio (10,3 тыс. шт.), Hyundai Solaris (10 тыс. шт.) и Ford Focus (9,2 тыс. шт.). Примечательно, что спрос на «семерку» относительно апреля 2023 года вырос на 46,9%, что позволяет отечественному седану прочно удерживать первую строчку рейтинга продаж.

За первые четыре месяца текущего года в России реализовано 1 млн. 735,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что незначительно — всего на 0,8% — но меньше, чем в январе-апреле 2023 года.