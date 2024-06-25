Культовая BMW M5 появилась в продаже в России

Удивить российских поклонников BMW необычными машинами на вторичке сложно, поскольку самых разных предложений с моделями баварской марки — огромное количество. Впрочем, иногда все же встречаются действительно редкие и крайне любопытные автомобили. Как, например, «заряженный» седан M5 самого первого поколения — буквально музейный экспонат!

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже легендарной модели BMW M5 в кузове E28 — это первое поколение седана, которому предстояло стать прародителем культового семейства баварской марки.

Четырехдверка 1987 года выпуска предложена за 12,5 млн. рублей. Такую высокую цену продавец объясняет тем, что машина «в музейном состоянии, без единого ДТП, ни грамма ржавчины». Кроме того, с 1984 по 1988 годы было произведено всего 2241 автомобиль этого поколения.

Спортивный седан оснащался рядным 6-цилиндровым 3,5-литровым мотором M88/3, развивающим 285 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Модель в силу своего тиража является одной из самых редких серийных машин подразделения BMW Motorsport, так что появление BMW M5 E28 в продаже в России может считаться событием фактически историческим.