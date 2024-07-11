Автомобиль Джеймса Бонда: в России выставили на продажу коллекционный BMW Z8

В 1999 году на широкий экран вышел фильм «И целого мира мало» — в 15-й части «бондианы» легендарный агент 007 использовал в качестве своей машины родстер BMW Z8. Сейчас почувствовать себя Пирсом Броснаном в роли Джеймса Бонда может каждый, кому хватит денег на покупку немецкого спорткара.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже одного из 5703 выпущенных родстеров. За черный автомобиль с пробегом 59 000 км продавец рассчитывает выручить 30 000 000 рублей, объясняя столь высокую цену идеальным состоянием редкой машины.

Спорткар оснащен 400-сильным 4,0-литровым бензиновым V8 в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. За 21 год «зедка», как утверждает нынешний владелец, ни разу не была в ДТП. И, кстати, если верить объявлению, то все эти годы она находилась у одного собственника.

Технически все версии BMW Z8 были идентичны — отличалась только модификация от ателье Alpina. В комплект каждой машины входит съемная алюминиевая жесткая крыша в цвет кузова, которая при установке кардинально меняет облик спорткара.