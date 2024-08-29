На «вторичке» образовался дефицит европейских, японских и корейских машин

Казалось бы, все просто: не хочешь нового «китайца» — иди на «вторичку» и купи там слегка подержанного «европейца», «японца» или «корейца». Только вот последних — с адекватными пробегами, в приличном состоянии и без юридических проблем — становится на рынке подержанных автомобилей все меньше и меньше.

О том, что в России образовался дефицит подержанных машин европейских, японских и корейских марок, сообщили «Известия», сославшись на заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Авилон» Романа Титова.

— В настоящий момент на вторичном рынке продолжает фиксироваться дефицит европейских, японских и корейских моделей. Часть владельцев, не найдя подходящей замены, предпочитает пока не продавать свои автомобили, — цитируют коллеги эксперта.

К сожалению, никаких конкретных цифр он не привел. Не стал вдаваться и в подробности, называя конкретные марки, модели или годы выпуска машин, о которых идет речь. Зато добавил, что проблемы наблюдаются и в сегментах премиальных и ликвидных автомобилей с пробегом.

Причина дефицита приличных машин очевидна: россияне не торопятся с перепродажей таких автомобилей, потому что понимают, что с таким ассортиментом, ценами и кредитными ставками достойной альтернативы просто не найдут. И рынок действительно падает: по данным агентства «Автостат Инфо», в прошлом месяце наши сограждане купили немногим больше 570 000 «бэушек», что на 4% меньше, чем в июле 2023-го.