Продажи подержанных машин в России бьют рекорды

Грядущее повышение ставок утильсбора вкупе с высочайшей ставкой рефинансирования, да и другие неблагополучные экономические факторы, сделали для подавляющего большинства россиян недоступными новые автомобили. И соотечественники с особым пристрастием присмотрелись к вторичному авторынку.

В итоге уже в августе граждане приобрели 560 тыс. подержанных легковых авто, что на 2,5% больше, чем в июле и на 1,6% выше по сравнению с показателями последнего месяца лета в 2023-м. Более того: за последние 34 месяца (почти три года!) продажи б/у машин в последнем месяце 2024-го оказались максимальными. До этого более высокий результат зафиксирован в ноябре 2021 года. Тогда жители нашей страны купили 573,8 тыс. ТС с пробегом, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Между тем, исторический для России рекорд был установлен в декабре 2014 года, когда на «вторичке» реализовали 604,3 тыс. машин. Но если сравнивать ежегодные объемы вторичного рынка за август, лучшим считается результат 2024-го, отмечают эксперты.

Всего же за последние восемь месяцев в РФ продано 3,85 млн. побегавших свое легковушек: на 1% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом, что любопытно, автомобили с пробегом подешевели в нашей стране. Их средняя цена впервые за длительный срок опустилась ниже 1,5 млн. рублей.