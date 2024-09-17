И подсолнечное масло: как перекупы обманывают покупателей подержанных авто

Работа перекупа в последние годы обросла множеством мифов и спекуляций, однако некоторые «дельцы» действительно используют самые хамские методы обмана, дабы сбагрить «некондицию» по заведомо высокой цене. Принцип прост: заставить откровенную рухлядь привлекать покупателя, вложив копейки. Поэтому истории в стиле использования подсолнечного масла не по назначению, увы, появляются все чаще. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Приобретение подержанного автомобиля, за редким исключением из знакомых «рук» — лотерея. Ни один продавец, будь-то дилер или частник, не расскажет всей правде о своем товаре, стараясь нарочито ярко продемонстрировать его сильные стороны, скрыв при этом слабые. Не бывают автомобили без недостатков, но бывают — с достоинствами.

Кто-то будет всеми силами «продавать» техническое состояние, другие — юридическую чистоту, третьи — внешний вид. Последние, к слову, используют самый сильный козырь, ведь встречаем-то мы по одежке, а уж ухоженный и блестящий кузов во все времена считался достойным аргументом. Мол, такая «корова» и самому нужна, одной рукой продаю — другой слезы вытираю.

Но за лоснящимися боками ТС скрываются, как правило, не только глобальные проблемы по технике, электрике и подвеске, но и мегатонны шпаклевки, припыленные сверху, чтобы скрыть все сколы и прочие следы эксплуатации. Но смотрим-то мы во дворе, на улице темно, цена манит, сзади толкутся следующие «страждущие», а времени обдумать — просто нет. И хочется, и колется. Но дыр-то нет, ни ржавчинки — ни скольчика, блестит — переливается. А может, правда, повезло?

Фото портала АвтоВзгляд.

Нет, это не удача махала крылом, а перекупщик часом ранее: отмыв «драндулет» и осмотрев его пробивающий на слезу внешний вид, взял в соседнем продуктовом банку самого дешевого подсолнечного масла, отыскал в багажнике тряпку и толстым слоем натер бока видавшего виды, но еще дышащего «железного коня».

Заблестел! Даже сходящий лоскутами лак, щербины от камней и льда, трещины, пробивающейся сквозь тонкий слой краски шпатлевки, «заиграли» новыми красками. Другое дело: можно показывать покупателю! Масло, конечно, долго не продержится, сойдет на первой мойке, но кого это уже будет интересовать. К тому времени машина окажется зарегистрирована на другого собственника, а сим-карта с номером телефона продавца — в мусорном баке.

Звучит, как история из лихих девяностых, но «рыночек порешал»: добротных подержанных автомобилей в продаже все меньше, стоимость различных ремонтных и восстановительных процедур — все выше. Далеко ходить не надо: с 2022 года покраска одной детали подорожала в два раза, а средний чек посещения СТО перевалил за 10 000 рублей.

Причина — рост цен на материалы, инструмент, работу и аренду. «Облить» машину — не менее двухсот, «облить под продажу» — никак не меньше 80 000 рублей. Вот и выходят на сцену такие сомнительные «лайфхаки».