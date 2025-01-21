В России назвали десятку самых популярных машин с пробегом

За прошлый год старая (уже во всех смыслах) добрая вазовская «семерка» возглавила топ-10 наиболее популярных бэушек в России. Она разошлась тиражом 139,1 тыс. седанов. Вторую строчку занял «кореец» Kia Rio, новых владельцев нашли 124,7 тыс. экземпляров. Первую тройку замыкает хетчбэк LADA 2114 «Самара-2», ее результат составил 122,7 тыс. проданных машин.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Уточняется, что в первую пятерку вошли Hyundai Solaris и Ford Focus. Это 120,2 тыс. и 110,4 тыс. реализованных на нашей вторичке машин. Далее расположились LADA Priora и 4x4, следом за ними пристроились Toyota Corolla и Camry. А закрывает список LADA Granta.

По словам аналитиков, в 2024-м рынок автомобилей с пробегом показал лучший результат за последние 10 лет. Всего наши соотечественники приобрели 6,04 млн бэушек. А это на 6% больше, чем в 2023-м. Напомним, в 2014-м российская вторичка установила рекорд в 6,1 млн экземпляров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, на сколько в России подорожали автомобили с пробегом.