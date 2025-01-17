Стало известно, на сколько в России подорожали автомобили с пробегом

Ближе всего к среднему ценнику оказались трехлетний китайский кроссовер Chery Tiggo 4 и отечественные универсалы LADA Vesta SW и Largus того же года выпуска. Среди более возрастных автомобилей можно отметить пятилетних «корейцев» Hyundai Solaris и Kia Rio, а также семилетние Kia Ceed и «француза» Renault Kaptur, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По мнению экспертов Pango Cars, цены на подержанные авто начнут расти в марте 2025 года. Согласно статистике, россиян больше всего интересую машины в возрасте от 11 лет и старше.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие подержанные авто совсем не пользуются спросом на вторичке. Мы расписали особенности «неликвидов» и подводные камни, которые ждут их будущих владельцев.