В России каждый двадцатый легковой автомобиль оказался «китайцем»

В начале текущего года на российском авторынке насчитывалось 2 млн 356 тыс. легковых машин, чьей родиной является КНР. От общего числа зарегистрированных в стране легковушек 5% пришлось на «поднебесные» марки. То есть каждый двадцатый автомобиль у нас является китайским. Доля более 20% принадлежит Chery, следом идут Geely и Haval.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», по России ездят 528,2 тыс. легковушек с логотипом Chery. Еще 422,4 тыс. носят эмблему Geely и 404,3 тыс. относятся к Haval. Помимо перечисленных марок, в первую пятерку сумели пробиться Changan и Lifan, их результат составил 171,9 и 151 тыс. автомобилей соответственно. Благодаря тиражу в 130,7 тыс. машин и Great Wall пробил стотысячную отметку.

Среди китайских автомобилей, зарегистрированных в РФ, пьедестал лидера принадлежит кроссоверу Haval Jolion. Эксперты зафиксировали, что в начале года по нашим дорогам ездили 164,2 тыс. таких паркеткников. Chery Tiggo 7 и Tiggo 7 Pro Max смогли покорить рубеж в 100 тыс. штук. Кроме того, к наиболее популярным легковушкам из КНР в России относятся Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Omoda C5.

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