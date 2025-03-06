Эксперт назвал 5 непопулярных, но достойных иномарок по цене до 1 млн рублей

Если взглянуть на рейтинги продаж подержанных автомобилей, то можно увидеть, что из года в год в топ-10 попадают одни и те же модели. Но это вовсе не значит, что остальные — те, что оказываются на последних строчках списков «популярности» — не заслуживают внимания. Еще как заслуживают! Пять самых недооцененных машин в ценовом сегменте до 1 млн рублей назвал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев в первую очередь вспомнил рестайлинговый Renault Megane второго поколения (2007-2009). Он отметил, что это экономичный, практичный, «мягкий» и маневренный автомобиль. Да, у него небольшой багажник и не самый вместительный салон, зато — хорошая шумоизоляция и цепкие тормоза. К тому же в обслуживании он дешевле, чем аналогичный Ford Focus.

Другой вариант того же С-класса — Chevrolet Lacetti дорестайлингового первого поколения (2003-2013). Такую модель можно найти в кузовах седан, хетчбэк, универсал. И в любом случае покупателя порадует просторный салон и высокая плавность хода. В качестве альтернативы эксперт предлагает легендарный Mitsubishi Lancer девятого поколения (2000-2010). В числе его преимуществ — эргономичность и надежность силовых агрегатах. При должном обслуживании «японцы» ходят по 500 км без серьезного ремонта.

Душа просит чего-то иного? Тогда как насчет Ford Fusion 2002-2012 годов? Компактный хетчбэк может похвастать технической простотой, высокой ремонтопригодностью, доступностью, выносливыми силовыми агрегатами. А если нужен автомобиль побольше, то стоит присмотреться к Nissan Note. Пассажиры в нем будут перемещаться с комфортом, а владелец — радоваться недорогому содержанию.