«Москвич-2141» появился в продаже в РФ после 30 лет гаражного плена

На одном из популярных российских классифайдов опубликовано объявление о продаже почти нового «Москвич-2141», простоявшего в гараже три десятка лет. Пробег автомобиля составляет всего 19 000 км. С уникальным хетчбэком решил расстаться владелец из столицы.

Об этом сообщает «Российская газета», обнаружившая любопытное предложение в ходе мониторинга автомобильных сайтов. Ценник на предлагаемый раритет в нынешних реалиях можно назвать адекватным. Речь идет о сумме в 750 000 рублей. Таких же денег стоит новая LADA Granta.

Выставленный на продажу «Москвич-2141» приводит в движение родной 1,5-литровый двигатель из Уфы, выдающий 72 л.с. и работающий в паре с «механикой» на пять ступеней.

По словам хозяина машины, она находится почти в идеальном состоянии, хотя сошла с конвейера в далеком уже 1990 году. На приложенных к объявлению о продаже фотографиях кузов смотрится вполне прилично, на сиденьях сохранились чехлы.