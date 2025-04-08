«Москвич-2141» появился в продаже в РФ после 30 лет гаражного плена

Об этом сообщает «Российская газета», обнаружившая любопытное предложение в ходе мониторинга автомобильных сайтов. Ценник на предлагаемый раритет в нынешних реалиях можно назвать адекватным. Речь идет о сумме в 750 000 рублей. Таких же денег стоит новая LADA Granta.
Выставленный на продажу «Москвич-2141» приводит в движение родной 1,5-литровый двигатель из Уфы, выдающий 72 л.с. и работающий в паре с «механикой» на пять ступеней.
По словам хозяина машины, она находится почти в идеальном состоянии, хотя сошла с конвейера в далеком уже 1990 году. На приложенных к объявлению о продаже фотографиях кузов смотрится вполне прилично, на сиденьях сохранились чехлы.