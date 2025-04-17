Россиянам объяснили, насколько быстро «корейцы» теряют в цене

Оказалось, что среди восьмилетних иномарок из Южной Кореи дороже всего у нас можно продать Hyundai Elantra. Ее средняя цена составила 1 505 000 рублей.

Об этом рассказали эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ), обновившие отчет «Остаточная стоимость легковых автомобилей» по итогам первых трех месяцев текущего года. В результате стало известно, что в рейтинге четырехлетних «корейцев» лидирует Kia Cerato со средней стоимостью 2 246 000 рублей.

Но чемпионом по сохранению остаточной стоимости признан Hyundai Solaris. Если ему исполнилось четыре года, в первом квартале 2025-го можно было приобрести аналогичную новую машину, добавив всего 19% от ее ценника. В случае восьмилетки потребовалась бы доплата в размере почти 40%.