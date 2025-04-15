Готовность №1: сроки возвращение корейских авто в РФ практически определены

Многочисленные слухи о скором официальном возвращении в Россию корейских автостроителей родились совсем не на пустом месте. Так, в частности, стало известно, что марка Kia включила в свою стратегию автопродаж уже в этом году наш рынок. И не только включила, но и запланировала реализовать до конца 2025-го аж 50 000 своих машин. И это вполне реально если учесть, что автопром Страны утренней свежести сделал все возможное, чтобы его камбэк в нашу страну вышел не только максимально быстрым, но и предельно комфортным для всех участников процесса. И, как показывает практика, вложенные усилия даром не прошли. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ключ к успеху любого товара или бренда в целом лежит не только и не столько в самом товаре, сколько в желании продавца его продвигать. В частности — в азарте и объеме маркетинга. Плохих продуктов, как известно, не существует, зато есть плохие маркетологи. Однако продвижение — это не только реклама и социальные сети, но и партнеры, которые «на местах» выступают фактически лицом бренда. Сложится у них с клиентом — сложится и у бренда. Нет — нет.

Китайские автопроизводители слишком много усилий в этом направлении не прилагали, поскольку были убеждены: сверхкомфортные условия, волей случая созданные для них в России, продлятся вечность. Корейцы же, куда более опытные в импорте автомобилей товарищи, мудро поступили иначе. И, как показывает время, имеют все шансы выиграть «на скиле», в чистом виде.

Фото: globallookpress.com

Даже отойдя от российского рынка на дозволенное расстояние, корейские автомобильные бренды сделали все от них зависящее, чтобы сохранить партнерство с российским автомобильным сообществом. С дилерами, с частными СТО, с клиентами. Более того, сотрудничали по мере возможности.

Так, например, Михаил Мартынов, генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») рассказал порталу «АвтоВзгляд», что сотрудничество с российским дистрибутором продолжалось и в 2025 году, а редкие и сложные агрегаты удавалось «добыть» именно на складе официального представительства.

То есть, они, эти редкие и сложные, дорогие и не самые популярные в замене элементы автомобиля, на склад поставлялись и после продавались желающим. В результате в том числе и таких действий, корейские автогиганты сохранили не только свое реноме, но и определенный пул контрагентов, которые тут же придут подписывать новые договоры и начинать широкомасштабную деятельность, как только появится политическое решение.

А это — прямая связь уже с конечным потребителем, который новые корейские машины в России очень ждет. Несмотря на скидки, изобилие и широчайший ассортимент китайских, которые прямо сейчас можно приобрести по очень выгодной цене. Буквально — даром.