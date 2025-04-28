Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в России в 2025 году

Эксперты проанализовали российский авторынок и пришли к выводу, что в первом квартале 2025 года аж 93% сделок пришлось на подержанные машины, тогда как доля договоров, подразумевающих покупку новеньких легковушек, составила всего 7%.

Согласно данным «СберАвто» и «СберСтрахования», в тройку лидеров вошли LADA Vesta, Granta и Kia Rio. Средний чек при покупке автомобиля на вторичном рынке составил 1 млн рублей, в то время как за новую машину россияне отдавали в среднем 1,6 млн рублей.

Наибольшим спросом пользовались автомобили бюджетного сегмента стоимостью до 1 млн рублей — на них пришлось 46% всех сделок. В этой категории лидировали LADA Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris. В ценовом диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей (27% продаж) покупатели чаще всего выбирали LADA Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo.

В категории от 1,5 до 2 млн рублей, общий объем которой составил 14%, наибольшей популярностью пользовались LADA Vesta, Toyota Camry и Chery Tiggo 7 Pro. Среди машин стоимостью выше 3 млн рублей (доля — 5% от сделок) лидерами стали более свежие Toyota Camry, Geely Monjaro и Toyota RAV4.

Вместе с ростом продаж увеличилось и количество заключенных страховых договоров. По данным «СберСтрахования», в первом квартале 2025 года россияне оформили на 11% больше полисов, чем годом ранее. Чаще всего оформляли страховку на автомобили марок Haval, Kia, Geely, LADA и Chery.