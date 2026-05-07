Россияне переключились на лизинговые автомобили с пробегом

В первом квартале 2026 года каждый третий автомобиль в нашей стране, оформленный в лизинг, оказался подержанным. Россияне стали активнее интересоваться такими машинами в качестве альтернативы новым авто. Последние отпугивают покупателей кусачим ценником.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь статистику лизинговых компаний. Тренд на рост доли лизинговых легковушек в России наблюдался на протяжении всего прошлого года и пока сохраняется в 2026-м, отметил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, тенденция нивелирует общее падение по новому бизнесу в сегменте автолизинга. В январе-марте наши соотечественники приобрели в лизинг 62 тыс. авто, 36% из них или 22,6 тыс. являются «бэушками».

За первые три месяца текущего года граждане страны оформили в лизинг 31% машин с пробегом. Подразумевается каждый третий, а в 2025-м речь шла о каждом четвертом или 24%. Показатели по грузовикам того же сегмента увеличились до 55% с прежних 46%, планка по легкому комтрансу достигла 21% вместо 15%.

В конце зимы-начале весны около двух третей всех сделок в автолизинге пришлось на новую технику, в то же время подержанные автомобили урвали себе в районе трети. В абсолютных цифрах последних стало гораздо больше по сравнению с февралем 2025-го, добавил заместитель гендиректора «ВТБ Лизинг» Александр Ганчев.