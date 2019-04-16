В России отзывают аварийно-опасные мотоциклы Harley-Davidson

Сервисная акция распространяется на партию из 181 мотоцикла, которая была реализована с января 2015 года по настоящее время. Причиной отзыва называется неисправность тормозных суппортов, которая может повлиять на безопасность эксплуатации мотоциклов.

Со временем, под воздействием агрессивной внешней среды на этих элементах возникнет коррозия в районе расточки суппорта. Рано или поздно ржавчина может привести к затягиванию поршней в расточку цилиндра суппорта. При определенных условиях это спровоцирует усиленное прихватывание тормозов, в результате чего есть вероятность возникновения ДТП.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Харли-Дэвидсон Рус» проинформируют владельцев неисправных мотоциклов о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Производитель заменит тормозные суппорты в сборе за свой счет.