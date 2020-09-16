У безработной жены гаишника изъяли автопарк на 40 млн. рублей

Фото: rg.ru.
Командир мотовзвода ДПС ГИБДД УМВД по Юго-Восточному округу города Москва был уволен по причине утраты доверия. Как узнал портал «АвтоВзгляд», целый парк автомобилей и мотоцикл, а также загородную недвижимость он заранее переписал на жену.

Совокупный доход старшего лейтенанта Феликса Дунаевского за 2013—2015 годы составил 3,6 млн рублей. Однако официер позволял себе ну очень крупные покупки, которые вызвали вопросы у проверяющих: в собственности гаишника оказались BMW X5, Porsche Cayman, два Porsche Macan, мотоцикл Yamaha WR 450f, а также два расположенных рядом земельных участка площадью 1 700 квадратных метров, на которых находятся постройки на 47 и 277 «квадратов».

После того как офицера уволили из полиции за утрату доверия, он переписал активы суммарной стоимостью 40 млн рублей на неработающую супругу, с которой впоследствии официально развелся. Однако Перовский райсуд по иску прокуратуры Москвы конфисковал все эти активы. То есть справедливость восторжествовала, коррупционер наказан…

Однако возникает вопрос: неужели экс-командир мотовзвода был настолько уверен в своей безнаказонности, что записывал машины и недвижимость на свое имя?

взятка, мототехника, ГИБДД, коррупция, скандал
16 сентября 2020
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