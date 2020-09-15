Девушка сменила ФИО и место жительства, чтобы «откосить» от уплаты штрафов ГИБДД на 1 млн. рублей

Фото: nskdoska.ru
Автомобилистка задолжала 700 000 рублей, не оплатив 350 штрафов от ГИБДД и МАДИ. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», найти должницу оказалось очень непросто.

30-летняя уроженка Мордовии по большей части получала штрафы за превышение скорости и неправильную парковку. При этом все без исключения квитанции, приходившие по месту ее прописки, оставались неоплаченными.

Когда судебные приставы начали проверку, выяснилось, что женщина давно выписалась из дома, а у банков и других огранизаций нет никаких данных по поводу ее актупльных счетов и имущества.

Зато сотрудники мордовской ФССП выяснили, что дама перебралась в Москву, но опять же: никаких следов ее пребывания в столице, кроме многочисленных штрафных квитанций, тоже не нашлось.

Разгадка возникла, когда Управление по вопросам миграции уточнило, что должница трижды меняла фамилию, имя и отчество. Соответственно, не зная новых данных, приставы не могли «пробить» автомобилистку по базам данных. Но теперь автоледи придется погасить накопившиеся долги.

превышение скорости, парковка, штрафы, пристав, ГИБДД
15 сентября 2020
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