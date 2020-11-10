Двенадцатый этап MotoGP принес победу Жоану Миру

Фото: Michelin.
На двенадцатом этапе чемпионата MotoGP лучший результат показал Жоан Мир из команды Suzuki Ecstar. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», это первая победа Мира в шоссейно-кольцевых гонках.

Будущий победитель Жоан Мир стартовал пятым, а с поул-позиции гонку начинал Пол Эспаргаро из Red Bull KTM Factory Racing. Но на втором круге Эспаргаро оказался позади Алекса Ринса, а зтем пропустил вперед и Мира. В итоге тройка лидеров не оставила ни единого шанса конкурентам.

На 17-м круге случилась смена лидера: Мир обошел партнера по команде, а затем только отрывался от преследователей. В конечном счете именно он первым пересек финишную черту, укрепившись на первом месте в общем протоколе мотоциклетного чемпионата. Вторым финишировал Ринс на Suzuki, третьим — Эспаргаро на мотоцикле KTM.

  • Фото: Michelin.
  • Фото: Michelin.

Отметим, что во время гоночного уикенда гонщикам постоянно приходилось менять слики Michelin Power Slick на дождевые шины Michelin Power Rain: чтобы проехать 27 кругов трассы, команды использовали пять видов резины из шести! Дальше будет только интереснее, ведь следующий этап тоже состоится в капризной (с точки зрения погоды) осенней Валенсии.

И еще одна новость для любителей двухколесного образа жизни. В этом сезоне вышел полностью обновленный спортбайк Honda CBR1000RR-R Fireblade SP построенный на новом шасси и получивший более мощный двигатель. И портал «АвтоВзгляд» одним из первых оценил этот гоночный сгусток высоких технологий.

шины, мототехника, автоспорт, гонки
10 ноября 2020
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