Двенадцатый этап MotoGP принес победу Жоану Миру

Будущий победитель Жоан Мир стартовал пятым, а с поул-позиции гонку начинал Пол Эспаргаро из Red Bull KTM Factory Racing. Но на втором круге Эспаргаро оказался позади Алекса Ринса, а зтем пропустил вперед и Мира. В итоге тройка лидеров не оставила ни единого шанса конкурентам.
На 17-м круге случилась смена лидера: Мир обошел партнера по команде, а затем только отрывался от преследователей. В конечном счете именно он первым пересек финишную черту, укрепившись на первом месте в общем протоколе мотоциклетного чемпионата. Вторым финишировал Ринс на Suzuki, третьим — Эспаргаро на мотоцикле KTM.
Отметим, что во время гоночного уикенда гонщикам постоянно приходилось менять слики Michelin Power Slick на дождевые шины Michelin Power Rain: чтобы проехать 27 кругов трассы, команды использовали пять видов резины из шести! Дальше будет только интереснее, ведь следующий этап тоже состоится в капризной (с точки зрения погоды) осенней Валенсии.
И еще одна новость для любителей двухколесного образа жизни. В этом сезоне вышел полностью обновленный спортбайк Honda CBR1000RR-R Fireblade SP построенный на новом шасси и получивший более мощный двигатель. И портал «АвтоВзгляд» одним из первых оценил этот гоночный сгусток высоких технологий.