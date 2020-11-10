Двенадцатый этап MotoGP принес победу Жоану Миру

Будущий победитель Жоан Мир стартовал пятым, а с поул-позиции гонку начинал Пол Эспаргаро из Red Bull KTM Factory Racing. Но на втором круге Эспаргаро оказался позади Алекса Ринса, а зтем пропустил вперед и Мира. В итоге тройка лидеров не оставила ни единого шанса конкурентам.

На 17-м круге случилась смена лидера: Мир обошел партнера по команде, а затем только отрывался от преследователей. В конечном счете именно он первым пересек финишную черту, укрепившись на первом месте в общем протоколе мотоциклетного чемпионата. Вторым финишировал Ринс на Suzuki, третьим — Эспаргаро на мотоцикле KTM.