В России запатентовали новое поколение мотороллера «Муравей»

«Муравей» нового поколения имеет четыре колеса. И вообще, с прежним мотороллером новинку роднит только название! Нынешний грузовичок конструктивно представляет собой рамную конструкцию, на которую водружена каркасно-панельная кабина.

При полной массе в 1000 кг 3,5-метровый малыш готов перевезти ровно столько же. Притом единственный электрический моторчик развивает всего 5 л. с. На одной зарядке машинка может проехать от 70 до 90 км.

Электромобиль не предназначен для дорог общего пользования. За 1 300 000 рублей его покупают, чтобы эксплуатировать на заводах, складах и в парках (скажем, в Москве «Муравьев» можно повстречать на территории Северного речного вокзала). Тульский машиностроительный завод только что защили внешность грузовичка соотвествующим патентом.