«Калашников» оформил патенты на новое поколение мотоциклов «Иж»

Концерн «Калашников» уже давно раскрыл характеристики мотоцикла «Пульсар», который будет выпускаться под маркой «Иж». Так, двухколесная новинка получит китайский электромотор мощностью 20 л. с. Литиевая батарея емкостью от 38 до 160 Ач — тоже родом из Поднебесной. Запас хода электробайка должен составить около 250 километров при комплектации топовой батареей.

Пока мотоциклы показывались только на выставках, плюс несколько предсерийных экземпляров передали полиции и военным. Информации по поводу будущего производства «Пульсаров» от «Калашникова» не поступало уже очень и очень давно.

К слову, недавно портал «АвтоВзгляд» опубликовал несколько советов для владельцев мототехники. Мы рассказывали, как продлить жизнь ходовой квадроцикла, не обращаясь в сервис, от чего моментально гниет электропроводка и других полезностях.