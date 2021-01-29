Россияне массово скупают новые мотоциклы

Если на рынке новых автомобилей китайские бренды только пытаются закрепиться, то в мотосегменте марки из Поднебесной уже заняли доминирующую позицию. Так, доля «Китая» уверенно превысила 35%, тогда как на японские и немецкие мотоциклы приходится 14% и 13,6% соответственно. Доля индийской техники — 11,6%, а американской — 7,6%.

Любопытно, что недорогая продукция марки Racer (2 354; +46%) расходится почти столь же бойко, что дорогущие «байки» от BMW (2 217; −2%). А замыкает тройку лидеров индийский Bajaj (1 898; +31%), даже пытавшийся продавать в России крохотный автомобильчик Qute. На четвёртом и пятом местах закрепились Motoland (1 551 шт.; +73%) и Harley-Davidson (1 153 шт.; +19%).

И продолжая мототему. Любители квадроциклов в шоке от инициативы Правительства РФ. Еще бы, ведь власти решили увеличить и без того огромный утилизационный сбор на ввозимые самоходные машины в два-три раза. Какими последствиями это обернется и для производителей техники, и — главное — для потребителя, разбирался портал «АвтоВзгляд».