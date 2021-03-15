Попробуй догони: Suzuki представила новый спортбайк

Специально для грядущего чемпионата Suzuki представила мотоцикл Suzuki GSX-RR с рядным четырехцилиндровым двигателем, характеристики которого были усовершенствованы в соответствии с потребностями профессиональных гонщиков.

Постоянные доработки необходимы, ибо Suzuki стремится сохранить лидерство в мировом первенстве, а результаты прошлогоднего чемпионата говорят сами за себя: 11 мест на подиуме, включая два первых и пять вторых.

Что касается непосредственно самой новой модели мотоцикла, то Suzuki GSX-RR 2021 модельного года весит всего 157 кг при мощности в 240 л. с., а его максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Сезон мотогонок 2021 года начинается с Гран-при 28 марта в Катаре и завершится финальным этапом 14 ноября в Валенсии. 19 гонок пройдут в 17 странах, включая Гран-при, которое состоится 3 октября на родине Suzuki в Японии.