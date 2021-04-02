Мотоциклы Honda подешевели в России на 150 000 рублей

Итак, если приобрести в рамках программы trade-in такие модели мотоциклов, как Honda CB300R и CRF300 RALLY, можно получить скидки в размере 30 000 рублей и 40 000 рублей соответственно. Для мотоциклов CB650R и CBR650R действует скидка 60 000 рублей, для CMX1100 Rebel — 70 000 рублей, для моделей CB1100 EX и CB1100 RS — 80 000 рублей, а для CRF1100 Africa Twin — 100 000 рублей.

А в случае самой дорогостоящей покупки легендарного Gold Wing Tour потенциального счастливчика ждет выгода до 150 000 рублей.

Таким образом, стать обладателем новенького мотоцикла марки Honda можно с солидным дискаунтом и по довольно привлекательному прайсу, что в наше непростое время, согласитесь, дорогого стоит.