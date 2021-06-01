Confederate представил в России люксовые мотоциклы за много миллионов рублей

Дело в том, что у себя на родине в США бренд был переименован в прошлом году его новым владельцем из-за массовых волнений на расовой почве. Так, в Америке теперь мотоциклы называются Combat Motors, однако для российского рынка, которому чужды расовые предрассудки, станет возможна довольно интересная опция: по желанию покупателя, его новый байк назовут любым из брендов на выбор. Примечательно, что в штатах и в Европе байки продаются исключительно под именем Combat. Вот она, истинная демократия в действии!

Итак, с 1 июня компания Curtiss Russia, официальный дистрибьютор Curtiss Motorcycles и Confederate Motorcycles, начала принимать заказы на три модели мотоциклов Confederate — Fighter, Bomber и совсем новый Wraith. У модели Fighter обновилась гамма моторов: кроме традиционного двигателя S&S X-Wedge объемом 132 кубических дюйма (2163 см3) стал доступен и чуть меньший агрегат на 117 кубических дюймов (1917 см3).

Данное решение позволило укротить слишком буйный нрав мотоцикла, а также снизить его стоимость. А ценник, надо сказать, способен удивить — самый доступный Confederate Fighter обойдется в 9,5 миллионов рублей, а новый Combat Wraith и вовсе стоит 17 миллионов! Так что богатеньким российским байкерам есть, над чем подумать, и уже можно бежать открывать свои кубышки.