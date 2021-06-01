Насколько подорожали автомобили в России за 10 лет

Любопытное дело. В январе 2012-го при курсе 30 рублей 31 копейка за один доллар LADA Granta стоила $7 555, а сейчас, когда «бакс» взлетел до 73,34, вазовский бестселлер оценивается в $7 088. Так что, если смотреть на прайс-листы в американской валюте, то автомобили не дорожают, а даже дешевеют.

Но вернемся к рублевым ценам десятилетней давности. Стартовая комплектация Renault Logan сегодня доступна от 706 000 ₽ Это на 109% больше, чем 10 лет назад, когда такой же автомобиль реально было купить за 338 000.

Актуальная стоимость Volkswagen Polo — от 957 900 ₽. В 2012-м машину первого поколения отдавали за 429 100. Эх, нам бы те ценники, но здесь и сейчас! Тогда Hyundai Solaris продавали за приятные глазу и кошельку 443 000 «целковых».

Между тем, сейчас, несмотря на рост производства, автодилеры продолжают кошмарить покупателей ценами. Так что рекомендованные прайс-листы сильно отличаются от реальных.