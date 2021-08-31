Японцы представили новый мотовнедорожник Honda Africa Twin 2022

Узкий и высокий (клиренс 250 мм) Africa Twin оснащается мощным 1084 см3-кубовым мотором, а также «злыми» покрышками, способными переварить буквально любое покрытие.

По итогам 2020 года выяснилось, что 47% всех проданных мотоциклов Africa Twin оказались оснащены опциональной роботизированной трансмиссией DCT, а с момента ее появления на рынке в 2009 году, более 200 000 мотоциклов различных моделей нашли своих хозяев именно с такой коробкой.

У Honda Africa Twin есть 4 режима езды, в зависимости от того, что находится под колесами: Tour, Urban, Gravel и Off-Road плюс еще два дополнительных пользовательских режима для индивидуальных настроек под себя. Мощные светодиодные фары с дневными ходовыми огнями обеспечивают прекрасную видимость, а защита кистей рук входит в стандартную комплектацию.

Кстати, 6,5-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем можно пользоваться даже в перчатках, через него же можно пользоваться подключенным смартфоном, ибо мотоцикл поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Обновленный Honda Africa Twin будет доступен в трех цветах: Pearl Glare White Tricolor, Grand Prix Red и Matte Ballistic Black.