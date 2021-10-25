Honda представила новый туринг NT1100

Фото производителя
Компания Honda решила расширить свою линейку мотоциклов для путешествий. Построенная на базе легендарной Africa Twin модель NT1100 позволяет перемещаться не только по гладкому асфальтовому покрытию, но и по легкому бездорожью, например, по грунту, благо что высокий клиренс позволяет. Острое рулевое управление, низкая высота седла, высокотехнологичная подвеска, 3 режима движения, регулируемое аж в 5 положениях ветровое стекло…
Алексей Гусев

Справедливости ради отметим, что мотоцикл уже в стандартном оснащении обладает кофрами, круиз-контролем и ручками с подогревом. Плюс сенсорный TFT-дисплей с поддержкой всех видов современных гаджетов. Одним словом, NT1100 — мотоцикл со спортивным характером, прекрасно подходящий как для повседневной эксплуатации, так и для длительных путешествий.

Стальная рама и вилка-«перевертыш» картриджного типа, моноамортизатор сзади, мощные тормозные механизмы и проверенный в боях, хоть и слегка перенастроеннный двухцилиндровый двигатель от Africa Twin — вот ключевые залоги успеха новой модели.

Полный 20-литровый бак позволяет преодолевать 400 км пробега. Ну и, понятное дело, полностью светодиодная современная оптика, USB-разъем, а также возможность установки в качестве опции шестиступенчатой трансмиссии DCT с двойным сцеплением.

Новый NT1100 будет доступен в трех цветах: Matte Iridium Grey Metallic, Pearl Glare White и Graphite Black.

новинки рынка, новая модель, байки, мототехника
25 октября 2021
180