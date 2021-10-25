Honda представила новый туринг NT1100

Справедливости ради отметим, что мотоцикл уже в стандартном оснащении обладает кофрами, круиз-контролем и ручками с подогревом. Плюс сенсорный TFT-дисплей с поддержкой всех видов современных гаджетов. Одним словом, NT1100 — мотоцикл со спортивным характером, прекрасно подходящий как для повседневной эксплуатации, так и для длительных путешествий.

Стальная рама и вилка-«перевертыш» картриджного типа, моноамортизатор сзади, мощные тормозные механизмы и проверенный в боях, хоть и слегка перенастроеннный двухцилиндровый двигатель от Africa Twin — вот ключевые залоги успеха новой модели.

Полный 20-литровый бак позволяет преодолевать 400 км пробега. Ну и, понятное дело, полностью светодиодная современная оптика, USB-разъем, а также возможность установки в качестве опции шестиступенчатой трансмиссии DCT с двойным сцеплением.

Новый NT1100 будет доступен в трех цветах: Matte Iridium Grey Metallic, Pearl Glare White и Graphite Black.