Мотосезон-2022: какие производители байков останавливают продажи в России

Так, первой ласточкой стала Honda, у которой, к слову, на российском рынке автомобилей уже давно не осталось, зато были неплохие байки, лодочные моторы, садовая и всякая разная бытовая техника. К слову, мотоциклы марки Honda очень популярны в нашей стране — байкеры ценят эту японскую технику за высокое качество и надежность. Что будет дальше с поставками как самой техники, так и запчастей и комплектующих, пока не ясно.
Поддержали своих коллег-конкурентов ребята из Ducati, BMW и, конечно же, американский Harley-Davidson. Еще более тяжелый с психологической точки зрения удар нанесли нам тем самым янки. Истинные фанаты легендарной марки считают это ударом ниже пояса, ведь и сами мотоциклы и, в особенности, запчасти к ним всегда приходилось заказывать из США и ждать неделями, а порой и месяцами. А теперь вообще не дождемся?
Факт: Harley-Davidson возведен в России едва ли не в ранг культа, практически любой мотоциклист мечтает о байке из-за океана. Лишать мотоциклистов любимой техники и возможности ее обслуживания никак не вяжется с «духом свободы», уже более 115 лет витающим вокруг известного производителя…
«Поставки продукции действительно, но временно приостановлены, пока ситуация с курсом валют более-менее не стабилизируется и не прояснится ситуация с логистикой техники. Но благодаря заблаговременным поставкам, у наших дилеров сформирован запас мотоциклов и сопутствующих товаров, достаточный как минимум для трех месяцев продаж», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Harley-Davidson.
Впрочем, хочется все же верить в лучшее — возможно, многие компании просто взяли тайм-аут на некоторое время ввиду нестабильности экономической ситуации и трудностей с логистикой, а через некоторое время все же «придут в себя». Однако, прогнозировать что-либо конкретное сейчас попросту невозможно. А российским мотоциклистам остается только открывать очередной сезон и молиться, чтобы техника не подвела…