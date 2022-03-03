Мотосезон-2022: какие производители байков останавливают продажи в России

Так, первой ласточкой стала Honda, у которой, к слову, на российском рынке автомобилей уже давно не осталось, зато были неплохие байки, лодочные моторы, садовая и всякая разная бытовая техника. К слову, мотоциклы марки Honda очень популярны в нашей стране — байкеры ценят эту японскую технику за высокое качество и надежность. Что будет дальше с поставками как самой техники, так и запчастей и комплектующих, пока не ясно.

Поддержали своих коллег-конкурентов ребята из Ducati, BMW и, конечно же, американский Harley-Davidson. Еще более тяжелый с психологической точки зрения удар нанесли нам тем самым янки. Истинные фанаты легендарной марки считают это ударом ниже пояса, ведь и сами мотоциклы и, в особенности, запчасти к ним всегда приходилось заказывать из США и ждать неделями, а порой и месяцами. А теперь вообще не дождемся?