На каких мотоциклах чаще всего россияне попадают в ДТП

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в страховой компании «Согласие», проанализировавшей данные выплат по ОСАГО и КАСКО, наибольшее количество аварий случается с владельцами мототехники немецкого бренда BMW. Так, за шесть месяцев 2022 года число ДТП на баварских байках увеличилось на 50%.

Пилоты японских Kawasaki тоже отличились — прирост аварий с их участием зафиксирован на уровне 16% от общего количества ДТП. А вот на байках марок Honda и Yamaha райдеры в авариях почти не фигурируют. Самыми же «безопасными» признаны водители Harley-Davidson и Triumph. Вероятно, эти люди не спешат жить.

Кстати, недавно под Конаково в Тверской области с размахом состоялся очередной семейный мотофестиваль Burning Wheels. Портал «АвтоВзгляд» не без удовольствия присоединился к тусовке: все самое интересное — в нашем эксклюзивном фоторепортаже.