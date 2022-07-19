5 японских автомобилей, которые ломаются чаще остальных

Так, по данным аналитиков, среди проблемных в эксплуатации машин родом из Японии значатся Mazda RX−8 из-за поломок главного агрегата в автомобиле — роторного движка. Также отметился вэн Honda Odyssey — модель неприлично часто подпадает под отзывные кампании по разным причинам.

Помимо прочего, аутсайдерами оказались Subaru Ascent, Nissan Titan и с претензией на премиальность Infiniti Q50. А вот премиум-седан Lexus ES, как двоюродный брат Toyota Camry, недугами в ходе эксплуатации практически не страдает.

Между тем, европейские специалисты сертификационной организации Union Technique de l’Automobile, Motocycle et Cycle (UTAC) назвали автомобили, которые не ломаются даже после пробега в 200 000 километров. Подробнее — здесь.