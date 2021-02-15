«Моторы войны-2021»: совесткие внедорожники против ядерного удара

Выставка «Моторы войны»-2021 символично открывается 23 февраля в День защитника Отечества. Публика не без удовольствия оценит довоенные и не только экспонаты родом из СССР, а также Великобритании, США, Франции, Италии и Германии. Причем музейное пространство отныне может похвастать увлекательными интерактивными инсталляциями.

Среди представленных экземпляров особого внимания заслуживают тягач Т-20 «Комсомолец», грузовик GMC ССKW-353, бронетранспортер М3 «Скаут», танкетка Т-27 и другие раритеты.

А еще ценителям истории и автопрома наверняка будет интересно узнать о том, что же общего между снегоболотоходом Studebaker M29 «Weasel» и немецкой ядерной программой, как и для чего переименовали поляки легендарный ГАЗ М-20 «Победа», и почему невозможно «разложить на брюхе» французский Laffly S20TL VDP.