LADA Niva приедет на автосалон в Токио под новым именем

— В Японии много ценителей русской культуры и автомобильной классики. Этот год стал успешным в продвижении и продажах легендарной модели российского автопрома. В 2022-м мы познакомим наших японских дилеров и клиентов с новыми моделями и модификациями', — заявил Виталий Веркеенко.

К сожалению, в сообщении не говориться про какие именно доработки идет речь. Уже сейчас можно сказать, что двигателя они не коснулись. Под капотом «Нивы» стоит знакомый бензиновый мотор объемом 1,7 л мощностью 83 л. с.

Что касается Sumotori Group, то известно, что она «прописана» во Владивостоке и имеет свое представительство в Японии. Группа компаний занимается продажей легковых авто и грузовой техники. Есть и другие направления бизнеса.

Напомним, что это не единственная попытка представить отечественные внедорожники западным покупателям. Так, год назад американская компания Bremach показала на автосалоне в Лос-Анджелесе две модификации UAZ Patriot: один — стандартный, второй — с внедорожным обвесом.