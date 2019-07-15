Что делать, если во время фестиваля «Нашествие» сломается автомобиль

Так, всех автомобилистов, прибывших на «Нашествие» в зонах парковок встретят яркие желтые машины техпомощи «Русского АвтоМотоКлуба». Механики РАМК оперативно придут на помощь гостю фестиваля при возникновении у него проблем с личным транспортным средством на участке от Ленинградского шоссе до места проведения фестиваля, и непосредственно на всех парковочных пространствах круглосуточно, начиная с момента заезда гостей с 18 по 21 июля.

Однако при этом надо помнить, что помощь автомехаников и юридические консультации будут оказываться исключительно после заявки по бесплатному номеру телефона 8—800–250–72−62, после чего механик, находящийся на указанной парковке, быстро и безвозмездно выполнит услугу.

И хотя на серьезный бесплатный ремонт в полевых условиях рассчитывать, понятное дело, не приходится, однако с самыми «ходовыми» в дальней дороге неприятностями водителями справиться помогут. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, с какими именно.