Что делать, если во время фестиваля «Нашествие» сломается автомобиль

Рок-фестиваль «Нашествие» празднует юбилей — в этом году проекту стукнет 20 лет. Понятно поэтому, что на юбилейное шоу, которое состоится 18—21 июля, съедутся тысячи меломанов, значительная часть которых прибудет сюда из разных регионов страны на автомобилях. А в дальней дороге с машиной может случиться все, что угодно. Однако организаторы мероприятия это предусмотрели, гарантировав автопутешественникам бесплатную техническую и юридическую поддержку.
Так, всех автомобилистов, прибывших на «Нашествие» в зонах парковок встретят яркие желтые машины техпомощи «Русского АвтоМотоКлуба». Механики РАМК оперативно придут на помощь гостю фестиваля при возникновении у него проблем с личным транспортным средством на участке от Ленинградского шоссе до места проведения фестиваля, и непосредственно на всех парковочных пространствах круглосуточно, начиная с момента заезда гостей с 18 по 21 июля.
Однако при этом надо помнить, что помощь автомехаников и юридические консультации будут оказываться исключительно после заявки по бесплатному номеру телефона 8—800–250–72−62, после чего механик, находящийся на указанной парковке, быстро и безвозмездно выполнит услугу.
И хотя на серьезный бесплатный ремонт в полевых условиях рассчитывать, понятное дело, не приходится, однако с самыми «ходовыми» в дальней дороге неприятностями водителями справиться помогут. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, с какими именно.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Машина техпомощи приедет с оборудованием для безопасного запуска двигателя, если автомобиль не заводится и аккумулятор полностью разрядился. К вам приедут и при проколе или повреждении колеса — автомеханик заменит колесо на штатное запасное или докатку, или окажет мелкий ремонт на месте. Еще РАМК подвезет подходящий тип топлива в случае, если бензобак совсем опустел. И, наконец, специалисты быстро, профессионально и без повреждений произведут аварийное вскрытие авто, если ключи оказались заперты в салоне или багажнике, что на подобных шоу происходит довольно часто.
Если же работы невозможно выполнить на месте, можно будет заказать оперативную эвакуацию при поломке или при ДТП, но за дополнительную плату. Так же автовладельцы смогут получить круглосуточные телефонные консультации автомехаников (незначительные неисправности можно исправить самостоятельно, следуя четким инструкциям) и дистанционную юридическую помощь по оформлению европротокола при ДТП.
Кстати сказать, юбилейное «Нашествие» совпало и юбилеем РАМК, которому в этом году исполнится 10 лет. В связи с чем «Русский АвтоМотоКлуб» дает всем автомобилистам 15-процентную скидку по промокоду «НАШЕ20» на покупку карты «Стандарт» на сайте компании до начала фестиваля (до 18 июля 2019 года).