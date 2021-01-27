В новогодние праздники россияне активно путешествовали на авто

Большинство опрошенных (79%) составляли маршрут самостоятельно, так как хотели за время поездки посетить максимальное количество интересных мест. Самым популярным видом транспорта стали личные автомобили — так ответили 48% респондентов, плюс 16% воспользовались транспортом друзей, а 4% — арендовали технику.

Вообще, личный транспорт респонденты похвалили за мобильность (57%) и доступность (31%): по мнению опрошенных, поездка на своем авто примерно на 40% дешевле, чем пакетный тур! Плюс наличие машины позоволяло путешественникам «срываться с места».

Большинство участников исследования, организованного ГК «АвтоСпецЦентр» — 94% — готовились к новогодним путешествиям заранее, проведя диагностику автомобилей. Тем удивительнее, что, несмотря на тщательную подготовку маршрута и транспорта, 85% опрошенных столкнулись с рядом проблем.

Так, 34% отметили недостаточно хорошее состояние дорог в регионах, 26% указали на малое количество сервисных центров, 22% были недовольны разницей по стоимости бензина в разных городах, 18% выразили неудовлетворенность организацией и ценами платной парковки. И все равно 96% назвали свои новогодние каникулы одними из лучших за последние несколько лет.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» на собственном опыте выяснил, каково это — преодолевать «марафонские» дистанции по нечищеным российским направлениям и заметенным снегом провинциальным городкам, отправившись на довольно популярном у нас японском кроссовере Lexus NХ 300 в вояж по Владимирской области.