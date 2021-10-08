Внедорожные выходные: знакомимся с семейными ценностями по-чешски в боевых условиях

Пока дети развлекаются на спортивных площадках или заняты на творческих мастер-классах, взрослые в это время могут в живую познакомиться со «шкодовской» премьерой сезона-2021 — обновленным Kodiaq. Итак, что же свеженького в популярном семейном кроссовере? Новый двигатель в Россию — увы — так и не приехал, а потому обновленные машины по-прежнему будут продаваться с моторами 1,4 TSI ( 125 и 150 л. с.) и 2.0 TSI (с мощностью в 180 «кобыл»).

Что явно бросается в глаза — это посвежевшая «мордашка» Kodiaq: немного видоизменилась решетка радиатора, претерпел небольшую трансформацию капот, который стал более приподнятым, чем добавил автомобилю агрессии. И передние, и задние фары заметно похорошели, став полностью светодиодными (причем, даже в самой простой комплектации Activ уже установлена LED-оптика).

В салоне тоже видны изменения. В частности, уже в самой бюджетной версии авто на аналоговой приборке появился ЖК-дисплей. В топовых комплектациях мы увидим и панорамную крышу, и третий ряд сидений, и множество других приятных сердцу опций, включая столики для задних пассажиров.