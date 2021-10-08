Внедорожные выходные: знакомимся с семейными ценностями по-чешски в боевых условиях

Фото avtovzglyad.ru
Не просто познакомиться с обновленным Kodiaq, но и попробовать в деле все продаваемые в России модели Skoda, могут посетители уникального семейного мероприятия Skoda Adventure Experience, которое в эти дни проходит в живописном подмосковном парке X-Land и продлится вплоть до 17 октября. Гостями чешской марки могут стать все желающие, подавшие заявку на официальном сайте бренда.
Дмитрий Зленко

Пока дети развлекаются на спортивных площадках или заняты на творческих мастер-классах, взрослые в это время могут в живую познакомиться со «шкодовской» премьерой сезона-2021 — обновленным Kodiaq. Итак, что же свеженького в популярном семейном кроссовере? Новый двигатель в Россию — увы — так и не приехал, а потому обновленные машины по-прежнему будут продаваться с моторами 1,4 TSI ( 125 и 150 л. с.) и 2.0 TSI (с мощностью в 180 «кобыл»).

Что явно бросается в глаза — это посвежевшая «мордашка» Kodiaq: немного видоизменилась решетка радиатора, претерпел небольшую трансформацию капот, который стал более приподнятым, чем добавил автомобилю агрессии. И передние, и задние фары заметно похорошели, став полностью светодиодными (причем, даже в самой простой комплектации Activ уже установлена LED-оптика).

В салоне тоже видны изменения. В частности, уже в самой бюджетной версии авто на аналоговой приборке появился ЖК-дисплей. В топовых комплектациях мы увидим и панорамную крышу, и третий ряд сидений, и множество других приятных сердцу опций, включая столики для задних пассажиров.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

К сожалению, формат мероприятия не предусматривает тест-драйв новинки, но зато можно вдоволь «поюзать» весь модельный ряд SKODA, включая дорестайлинговый Kodiaq. Причем, оценить достоинства «чехов» устроители дают не только на асфальте, но и на специально подготовленной для полноприводных моделей внедорожной трассе, где не просто лужи с грязью, а куда более серьезные испытания с затяжными подъемами и диагональными вывешиваниями.

И если в ваших ближайших планах покупка автомобиля, и в числе претендентов на место гараже есть Skoda, то вам просто необходимо побывать на Adventure Experience, где вы в полной мере прочувствуете все достоинства и дух марки.

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8 октября 2021
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