Skoda снизила в России цены на три модели

В октябре российские дилеры Skoda дают неплохие скидки сразу на несколько моделей. Ценник флагманского Superb, воспользовавшись специальным предложением, можно «срезать» на 117 000 рублей, кроссовера Kodiaq — на 115 100 целковых, компактного Karoq — на 52 500.

А участникам программы Skoda Fast Start-2021 доступны по сниженным прайсам и младшие лифтбэки — Rapid и Octavia. Для того, чтобы получить скидку в размере от 10 000 до 15 000 рублей, нужно сдать свой старый автомобиль в Trade-in или воспользоваться программой утилизации.

Привлекать клиентов чехам необходимо — в прошлом месяце они «потеряли» 33% продаж, реализовав 6438 автомобилей против 9616 в сентябре 2020-го. Но по результатам первых трех кварталов все равно вышли в плюс: клиентам передали 72 647 машин (+11%).

Отметим, что отличный результат по итогам января-сентября продемонстрировал Rapid. Его продажи подскочили аж на 123% — россияне приобрели 33 948 лифтбэков. В рейтинге самых популярных моделей российского рынка «Рапид» занимает восьмое место.