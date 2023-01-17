Навигаторы научились распознавать плохие дороги

Нашими постоянными усилиями мир старательно оцифровывается. И часто, по крайней мере в глазах современного человека, виртуальная копия выглядит намного привлекательнее реальности. И это благодаря тому, что мы получаем доступ ко все большему объему информации. Который и создает у нас приятное ощущение контроля над ситуацией. И теперь уже трудно представить водителя, не использующего — особенно в городской среде — не использует навигатор. И почти наверняка это будет «Яндекс».

Сейчас «Яндекс. Карты» не только являются негласным стандартом в этой области, но и продолжают наращивать функционал своих приложений. Теперь автомобильная навигация IT-компании будет предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой, если вы не хотите двигаться по непонятным проселкам. В приложении появились новые голосовые предупреждения о, например, приближении к «лежачим полицейским» и железнодорожным переездам. По мнению портала «АвтоВзгляд», подобный сервис положительно влияет на нашу общую безопасность. И в отличие от автомобилей, имеет существенно более высокий потенциал роста. Кстати, сейчас «Яндекс. Картами» пользуется уже 85 млн. человек.