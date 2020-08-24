«Резиновый» MotoGP: чем запомнится Гран-при Австрии

К слову, если болиды Формулы-1 «обувает» компания Pirelli, то двухколесным боевым коням «тапки» поставляет не менее известная Michelin. Ввиду непростых метеоусловий, многим пилотам пришлось использовать либо Michelin Power Slick, либо Michelin Power Rain.

Уже давно известно, что соревнования такого уровня есть не только борьба самих пилотов, но также и технологий, в том числе и правильно подобранной резины. Примечательно, что за прошедшие две недели шины Michelin помогли одержать победу уже третьему производителю чемпионата (до этого — Yamaha в Испании и KTM в Чехии).

Вот как прокомментировал ситуацию сам «виновник» торжества Андреа Довициозо: «Мне удалось подобрать оптимальную комбинацию шин, я очень этому рад. Ощущения от управления были потрясающими, особенно это касается шины на переднем колесе. Я смог интенсивнее тормозить, существенно продвинувшись в этом направлении. Произошло некоторое снижение характеристик, но у меня получилось сохранить контроль над ситуацией и стабильно проехать до самого финиша, и этого хватило для победы в гонке». Так что еще одно очко на свой счет могут записать французские шинники.