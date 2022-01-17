«КАМАЗ-мастер» занял на «Дакаре» четыре первых места

Итак, первое место по итогам ралли-марафона занял экипаж в составе пилота Дмитрия Сотникова, штурмана Руслана Ахмадеева и механика Ильгиза Ахметзянова. Это вторая подряд победа для Дмитрия Сотникова, а для команды — шестая подряд и девятнадцатая в истории. Также на подиум поднялись пилоты Эдуард Николаев и Антон Шибалов, а Андрей Каргинов добрался до финиша четвертым.

Две машины — это хорошо знакомые фанатам команды КамАЗы-53409 образца 2017 года, а еще две — новейшие «камионы», презентованные прошлым летом. Последние отличаются кабинами поколения К5, но имеют те же 13-литровые дизели Dongfeng-Cummins мощностью 1050 л. с., автоматические коробки передач Allison, раздаточные коробки ZF и мосты Sisu.

- Неизменными остались шины Goodyear, без сомнения, имеющие важное значение в таком сложном мероприятии. Наша команда великолепно справилась с тщательной подготовкой и неукоснительно следовала выбранной стратегии на протяжении двух недель крайне изнурительной гонки, — отметил порталу «АвтоВзгляд» Владимир Чагин, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер».