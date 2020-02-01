Volga GAZ Russia штурмует Монте-Карло

Гонка пройдет в основном по альпийским дорогам Франции и финиширует в Монако ранним утром 5 февраля. С 1998 года в дополнение к основной гонке — этапу чемпионата мира по ралли — Автоклуб Монако проводит Историческую версию «Монте-Карло» — Rallye Monte Carlo Historique среди экипажей на автомобилях 1955–1980 годов.
На территории самого княжества, ввиду его мизерных размеров, проводится лишь финальный этап ралли. Большая часть соревнования проходит по заснеженным и обледенелым серпантинам дорог во французских Альпах. Общая длина дистанции — более 2500 км. Из них 450–500 км — это скоростные горные спецучастки.
В Rallye Monte Carlo Historique нет никаких поблажек для возрастных машин. Классические автомобили проходят ту же дистанцию, что и современные высокотехнологичные ралли-кары на этапе чемпионата мира. В 1964 и 1965 годах в «Ралли Монте-Карло» принимала участие сборная команда СССР на автомобилях «Волга» ГАЗ-21 и «Москвич-403».
Наград и титулов советские гонщики не снискали. Но благодаря тому, что две отечественные марки в свой исторический период были заявлены в «Монте-Карло», сегодня «Волга» и «Москвич» допущены к стартам исторической версии легендарного ралли.
В 2019 году, впервые после очень долгого перерыва, приняла участие российская команда профессиональных гонщиков на автомобилях «Волга». В ходе сложной пятидневной гонки первый экипаж команды занял в общем зачете 62 место из 324 и пятое призовое место в категории машин до 1962 года выпуска. Российские пилоты на «Волгах» оказались совершенно конкурентоспособны против спортсменов фирменных команд на автомобилях известных марок — Renault, Porsche, Mini, Jaguar, Ford, Toyota — титанов мирового автоспорта. Обе машины с честью выдержали все испытания, тогда как до финиша гонки не дошёл каждый четвёртый экипаж.
В 2020 году команда на «Волгах» вновь отправилась на легендарное ралли. Первый экипаж — призеры прошлогоднего «Монте-Карло», многократные чемпионы страны, победители международных гоночных серий — Алексей Васильев и Константин Жильцов. Второй экипаж — опытные гонщицы Илона Накутис и Татьяна Елисеева. В этом году мощность, отечественных двигателей повышена до 250 л. с., улучшена конструкция тормозов. Очевидное преимущество ГАЗ-21 против классических спорткаров — это надежность, прочность и хорошая проходимость.
Техническая поддержка и обеспечение «Волг» будет также осуществляться на автомобилях горьковской марки. Фургон «Газель NEXT» и два «Соболя Комби 4х4» с двигателями Cummins предоставлены «Группой ГАЗ».