Volga GAZ Russia штурмует Монте-Карло

Гонка пройдет в основном по альпийским дорогам Франции и финиширует в Монако ранним утром 5 февраля. С 1998 года в дополнение к основной гонке — этапу чемпионата мира по ралли — Автоклуб Монако проводит Историческую версию «Монте-Карло» — Rallye Monte Carlo Historique среди экипажей на автомобилях 1955–1980 годов.

На территории самого княжества, ввиду его мизерных размеров, проводится лишь финальный этап ралли. Большая часть соревнования проходит по заснеженным и обледенелым серпантинам дорог во французских Альпах. Общая длина дистанции — более 2500 км. Из них 450–500 км — это скоростные горные спецучастки.

В Rallye Monte Carlo Historique нет никаких поблажек для возрастных машин. Классические автомобили проходят ту же дистанцию, что и современные высокотехнологичные ралли-кары на этапе чемпионата мира. В 1964 и 1965 годах в «Ралли Монте-Карло» принимала участие сборная команда СССР на автомобилях «Волга» ГАЗ-21 и «Москвич-403».

Наград и титулов советские гонщики не снискали. Но благодаря тому, что две отечественные марки в свой исторический период были заявлены в «Монте-Карло», сегодня «Волга» и «Москвич» допущены к стартам исторической версии легендарного ралли.